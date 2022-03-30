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Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары

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Перечень продуктов будет утверждать Минпромторг.

Российское правительство легализовало в стране параллельный импорт в качестве антикризисной меры для экономической системы, работающей в условиях западных санкций. Данное решение поможет удовлетворить спрос населения на востребованные иностранные товары. Кабинет министров получает право  определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Регуляторная мера будет использоваться в том случае, если товар реализуется владельцев в любой части мира.

Данный закон позволяет гарантировать поставки товаров в Россию, несмотря на введенные санкции. Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию РФ, будет устанавливаться сотрудниками Минпромторга.

Правительство смягчило требования к маркировке молока и воды.

Фото и видео: Правительство России

Теги: антикризисные меры, кабмин, легализация, минпромторг, параллельный импорт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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