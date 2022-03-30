Правительство легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары

Перечень продуктов будет утверждать Минпромторг.

Российское правительство легализовало в стране параллельный импорт в качестве антикризисной меры для экономической системы, работающей в условиях западных санкций. Данное решение поможет удовлетворить спрос населения на востребованные иностранные товары. Кабинет министров получает право определять перечень продукции, в отношении которой будет устанавливаться международный принцип исчерпания прав на товарный знак. Регуляторная мера будет использоваться в том случае, если товар реализуется владельцев в любой части мира.

Данный закон позволяет гарантировать поставки товаров в Россию, несмотря на введенные санкции. Список продукции, которую можно будет ввозить на территорию РФ, будет устанавливаться сотрудниками Минпромторга.

Правительство смягчило требования к маркировке молока и воды.

Фото и видео: Правительство России