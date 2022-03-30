Кабмин рассказал об уступках для предпринимателей.

Российское правительство смягчило требования к маркировке молока и воды. Об этом на заседании кабинета министров рассказал Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что власти страны отложили до 1 декабря 2023 года обязательную маркировку товаров фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Премьер заметил, что за счет льготы отечественные предприниматели смогут найти замену для иностранного оборудования, способного наносить маркировку.

Также до 1 декабря 2023 года российские организации общественного питания, а также образовательные учреждения, детские сады и больницы освобождаются от необходимости отправлять данные по закупке молока и бутилированной воды в единую систему государственного мониторинга маркировки упаковки.

Следующая антикризисная мера касается продовольственных магазинов. До 1 сентября 2022 года торговые точки могут не передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции. Кроме прочего, до 1 марта 2023 года это же послабление коснется и бутилированной воды.

Мишустин призвал поддержать деятелей культуры, пострадавших из-за действий Запада.

Фото и видео: Правительство России