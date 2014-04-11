Премьер оценил работу Минкульта в данном направлении.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал поддержать деятелей культуры, пострадавших из-за действий Запада. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках рабочей встречи с представителями политической партии "Справедливая Россия - За правду". По словам чиновника, власти страны находятся в постоянном контакте с лицами, которые подвергаются бойкоту из-за поддержки специальной военной операции на Украине. По мнению Мишустина, любой из этих граждан РФ может рассчитывать на поддержку кабмина.

Таким образом чиновник отреагировал на критику в адрес главы Минкультуры России Ольги Любимовой. Ранее лидер справороссов Сергей Миронов заметил, что фракции "непонятно молчание" на фоне травли российских культурных деятелей.

Я не согласен категорически с оценками по министерству культуры. И, в частности, с Ольгой Борисовной Любимовой мы не просто ведем работу над ситуацией, а в постоянном контакте находимся… Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин утвердит увеличение максимального размера льготной ипотеки.

Фото и видео: Правительство России