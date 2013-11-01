Мишустин утвердит увеличение максимального размера льготной ипотеки

Глава кабмина РФ рассказал Миронову о работе по ипотеке.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что скоро утвердит увеличение максимального размера льготной ипотеки. Соответствующей информацией чиновник поделился с представителями политического движения "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме.. Руководитель кабинета министров встретился с членами фракции в преддверии ежегодного отчета в Государственной Думе. Спикер отметил, что в ближайшее время собирается подписать документ, который скорректирует условия по льготной ипотеке. В частности, власти страны намерены увеличить максимальный размер займа.

Мы расширяем объемы заимствования на города России до 6 млн рублей и на четыре региона - Москва, Московская область, Петербург и Ленинградская область - до 12 млн рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее российский вице-премьер Марат Хуснуллин огласил перед членам кабмина РФ ряд предложений по поддержанию строительной отрасли и граждан в условиях западных санкций. В частности, правительство предложило повысить ставку по льготной ипотеке с 7% до 12%. Ставки будут сохранены по семейной, дальневосточной и сельской программам.

Кабмин одобрил 226 инфраструктурных проектов, что создаст 360 тысяч рабочих мест.

Фото и видео: Правительство России