Кабмин одобрил 226 инфраструктурных проектов, что создаст 360 тысяч рабочих мест

Михаил Мишустин рассказал о реализации правительством госпрограмм и нацпроектов.

ремьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил 226 инфраструктурных проектов. Их реализация позволит создать 360 тыс. рабочих мест, рассказал глава кабмина на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия - За правду". Чиновник объяснил, что решения кабинета министров затронут модернизацию инфраструктуры инженерных, транспортных, социальных, туристических проектов, а также индустриальных и промышленных технопарков, особых экономических зон. За счет этого власти страны смогут создать около 360 тысяч новых рабочих мест.

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию уже одобрил ряд проектов в рамках лимитного (порядка 483 млрд рублей), и конкурсного (около 16 млрд рублей) отборов. По уже принятым решениям планируем реализовать 226 проектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер подчеркнул парламентариям, что российское правительство собирается поддержать все государственные программы и национальные проекты, а также увеличить финансирование проектов по инфраструктурному развитию. С прошлого года в РФ действует процесс бюджетных кредитов. Изначально кабмином была выделена сумма в 500 млрд рублей на данные задачи, но после - добавлено еще 500 млрд рублей.

Мишустин не поддержал идею Миронова создать отдельное министерство геологии.

Фото и видео: Правительство России