Обвиняемого в убийстве в городе Луга заключили под стражу

В ходе инцидента в СНТ "Строитель" подозреваемый нанес пострадавшему несколько ножевых ударов в живот.

Прокуратура города Луга Ленинградской области поддержала ходатайство следственного отдела о заключении под стражу мужчины, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что 30.07.2024 обвиняемый, находясь на земельном участке в СНТ "Строитель" Мшинского садоводческого массива Лужского района, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, умышленно с целью убийства, нанес последнему не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Прокуратура Ленинградской области

Суд также поддержал ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейший ход расследования дела находится на контроле Лужской городской прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в её же квартире.

Видео: Прокуратура Ленинградской области