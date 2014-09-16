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Вчера, 19:40
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Обвиняемого в убийстве в городе Луга заключили под стражу

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В ходе инцидента в СНТ "Строитель" подозреваемый нанес пострадавшему несколько ножевых ударов в живот.

Прокуратура города Луга Ленинградской области поддержала ходатайство следственного отдела о заключении под стражу мужчины, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что 30.07.2024 обвиняемый, находясь на земельном участке в СНТ "Строитель" Мшинского садоводческого массива Лужского района, в ходе ссоры, возникшей  на почве личных неприязненных отношений с потерпевшим, умышленно с целью убийства, нанес последнему не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.

Прокуратура Ленинградской области

Суд также поддержал ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Дальнейший ход расследования дела находится на контроле Лужской городской прокуратуры.

Ранее мы сообщали, что перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в её же квартире.

Видео: Прокуратура Ленинградской области

Теги: 105 ук рф, город луга, заключение под стражу, снт строитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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