Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в её же квартире

Он пришел под предлогом оценки услуги по доставке продуктов питания.

В Петербурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в нападении на женщину. Мужчина обвиняется в совершении грабежа, изнасилования и иных действий сексуального характера в отношении женщины ( п.п. "в,г" ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК РФ). Об этом рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 28 августа 2024 года злоумышленник прибыл к квартире потерпевшей, расположенной на проспекте Большевиков, под предлогом оценки услуги по доставке продуктов питания. Когда женщина открыла входную дверь, фигурант оттолкнул потерпевшую и проник к ней в квартиру. Далее он забрал у женщины деньги и изнасиловал её, при этом угрожал ей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ноябре был задержан подозреваемый в изнасиловании девушки в кафе на улице Салова.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу