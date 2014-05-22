Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки в кафе на улице Салова

Мужчине предъявлено обвинение.

В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании девушки в туалете в кафе на улице Салова. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователями предварительно установлено, что в ночь на 14 ноября мужчина, высказывая угрозы, изнасиловал девушку в туалетной кабинке в кафе на улице Салова. Вызванные сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия, им оказался уроженец Киргизской ССР.

Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Мужчине предъявлено обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Двое молодых людей подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки в сауне на Обводном канале.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу