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Двое молодых людей подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки в сауне на Обводном канале
Сегодня, 8:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Двое молодых людей подозреваются в изнасиловании 13-летней девочки в сауне на Обводном канале

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Один из подозреваемых с августа находится в СИЗО-1 по подозрению в другом изнасиловании.

Двое молодых людей задержаны по подозрению в групповом изнасиловании 13-летней девочки летом этого года.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", правоохранителями стало известно об особо тяжком преступлении, совершенном в ночь с 6 на 7 июля 2024 года в сауне на набережной Обводного канала.

Там 19-летний житель Всеволожского района и его 20-летний знакомый по предварительному сговору изнасиловали по очереди 13-летнюю девочку. Оба молодых человека были пьяными в ту ночь.

Следственным комитетом 14 ноября было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 131 УК РФ и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ.

Днем 14 ноября младший подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания. Второй подозреваемый с августа находится в СИЗО-1 по подозрению в другом изнасиловании.

Ранее в Колпино был задержан бывший замдиректора детского дома по подозрению в сексуальном насилии над сиротами.

Фото: pxhere

 

Теги: изнасилование, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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