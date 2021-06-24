Суд заключил под стражу двух серийных мошенников из Петербурга

На их счету не менее 76 мошеннических операций в городе и области.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу двух мошенников, которые систематично обманывали петербуржцев и жителей Ленобласти по телефону. Они были замешаны в как минимум 76 случаях мошенничества, – сообщают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

В следствии полагают, что обвиняемые являются лишь одним структурным формированием в целой мошеннической сети. В СК выявили, что свои махинации они производили при помощи телекоммуникационных технологий, приводящих в одновременное действие не менее 139 тыс сим-карт, которые нужны для управления банковскими операциями.

Общая сумма средств, выведенных при помощи функционирования мошеннического устройства, не уточняется. Задержанные, выступавшие посредниками в схемах, попросили у суда более мягкую меру пресечения. Их пребывание под стражей продлится до 19 января.

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского района Петербурга потребовала признать недействительным кредитный договор, который был заключен 72-летней пенсионеркой под влиянием мошенников.

Фото: Piter.TV