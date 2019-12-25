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В Петербурге прокуратура потребовала признать недействительным мошеннический договор пенсионерки
Сегодня, 15:32
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В Петербурге прокуратура потребовала признать недействительным мошеннический договор пенсионерки

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Под влиянием злоумышленников пожилая женщина взяла кредит на сумму 740 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга потребовала признать недействительным кредитный договор, который был заключен 72-летней пенсионеркой под влиянием мошенников. Об этом 20 ноября сообщили в надзорном ведомстве. 

В феврале пожилой женщине позвонили неизвестные, представившиеся полицейскими, и заявили, что на ее имя мошенники оформляют займы. Для "обеспечения сохранности средств" они убедили пострадавшую взять кредит и перевести деньги на безопасный счет. 

Петербурженка пришла в банк для оформления кредита в размере 740 тыс. рублей, после чего перевела эту сумму преступникам. Осознав случившееся, она обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Согласно заключению экспертизы у потерпевшей под воздействием других лиц на момент событий отмечалось ошибочное восприятие и оценка ситуации, она была не способна понимать направленность и социальное значение совершаемых с ней действий и оказывать им сопротивление. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

В целях восстановления прав пенсионерки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Оно находится на рассмотрении. 

Ранее психолог объяснила, как противостоять манипуляциям мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кредитный договор, мошенники, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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