В Петербурге прокуратура потребовала признать недействительным мошеннический договор пенсионерки

Под влиянием злоумышленников пожилая женщина взяла кредит на сумму 740 тыс. рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга потребовала признать недействительным кредитный договор, который был заключен 72-летней пенсионеркой под влиянием мошенников. Об этом 20 ноября сообщили в надзорном ведомстве.

В феврале пожилой женщине позвонили неизвестные, представившиеся полицейскими, и заявили, что на ее имя мошенники оформляют займы. Для "обеспечения сохранности средств" они убедили пострадавшую взять кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Петербурженка пришла в банк для оформления кредита в размере 740 тыс. рублей, после чего перевела эту сумму преступникам. Осознав случившееся, она обратилась к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Согласно заключению экспертизы у потерпевшей под воздействием других лиц на момент событий отмечалось ошибочное восприятие и оценка ситуации, она была не способна понимать направленность и социальное значение совершаемых с ней действий и оказывать им сопротивление. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

В целях восстановления прав пенсионерки прокурор района направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Оно находится на рассмотрении.

Ранее психолог объяснила, как противостоять манипуляциям мошенников.

Фото: Piter.TV