В Петербурге психолог объяснила, как противостоять манипуляциям мошенников

По словам специалиста, человек, который отдает деньги неизвестным, платит за лучшую жизнь.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Елена Афанасьева объяснила, как противостоять манипуляциям мошенников.

По словам специалиста, человек, который отдает деньги неизвестным, платит за лучшую жизнь.

Дело ведь не в образовании, а в том, что одни люди доверчивы, а другие доверяют. И чем доверчивость от доверия отличается? Доверчивость – это когда я верю любому человеку, который оказывается в поле моего круга. Неважно, он мне звонит или приходит домой с предложением, и так далее. Но доверие – это то, что объединяет двух людей, то, что они создали. Когда мы очень доверчивы, мы как дети, то есть мы рассчитываем на то, что нашелся для нас какой-то добрый родитель, который как раз решит все проблемы. Елена Афанасьева, психолог

Поэтому основная задача мошенника – войти в доверие, создать что-то общее между собой и жертвой. Часто злоумышленники используют вопросы, связанные с какой-то болью человека.

О чем люди больше всего переживают? О здоровье своих близких, тех людей, которые для них дороги. И вопросы недвижимости – это вопросы нашей безопасности. Это два таких столпа, на которых держится вообще спокойная жизнь человека, когда он уютно себя чувствует, ему есть, где жить, и у него есть семья. Елена Афанасьева, психолог

Психолог порекомендовала внутри семьи договориться о каком-то вопросе, так называемом секретном коде, который будет использоваться только среди близких.

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