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В Кингисеппе подростки потушили Вечный огонь
Сегодня, 8:10
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В Кингисеппе подростки потушили Вечный огонь

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Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения.

В Кингисеппе был потушен Вечный огонь. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию накануне поступила информация от заместителя главы района о том, что двое неизвестных вечером 5 февраля потушили Вечный огонь в мемориале "Роща пятисот" на улице Жукова. Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения. 

Предположительно, злоумышленниками являются подростки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: житель Киришей прикурил от Вечного огня и попал в полицию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вечный огонь, кингисепп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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