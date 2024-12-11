В Кингисеппе подростки потушили Вечный огонь

Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения.

В Кингисеппе был потушен Вечный огонь. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию накануне поступила информация от заместителя главы района о том, что двое неизвестных вечером 5 февраля потушили Вечный огонь в мемориале "Роща пятисот" на улице Жукова. Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения.

Предположительно, злоумышленниками являются подростки. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: житель Киришей прикурил от Вечного огня и попал в полицию.

Фото: Piter.TV