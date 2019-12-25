Заказник "Левашовский" хотят взять под охрану

Он будет образован из территорий, располагающихся отчасти в Выборгском, отчасти в Курортном районах, посёлке Левашово, Сестрорецке, а также посёлке Песочный

В Петербурге планируют создать еще одну заповедную территорию. Его назовут заказник "Левашовский". Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

В ближайшее время соответствующее постановление правительства направят на государственную экологическую экспертизу.

80% территории заказника занимает еловый, сосновый и широколиственный лес. Кроме того, частью зоны является река Черная, Глухое озеро и разные типы болот.

Режим особой охраны начнет действовать только когда этой территории будет придан новый статус. пояснили в комитете.

Если территорию признают заповедной, то это будет способствовать сохранению и восстановлению природных комплексов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга отказались выделять деньги на проектирование биатлонной трассы в заказнике "Щучье озеро".

Фото: комитет по природопользованию