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Заказник "Левашовский" хотят взять под охрану
Сегодня, 14:43
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Заказник "Левашовский" хотят взять под охрану

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Он будет образован из территорий, располагающихся отчасти в Выборгском, отчасти в Курортном районах, посёлке Левашово, Сестрорецке, а также посёлке Песочный

В Петербурге планируют создать еще одну заповедную территорию. Его назовут заказник "Левашовский". Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

В ближайшее время соответствующее постановление правительства направят на государственную экологическую экспертизу.

80% территории заказника занимает еловый, сосновый и широколиственный лес. Кроме того, частью зоны является река Черная, Глухое озеро и разные типы болот. 

Режим особой охраны начнет действовать только когда этой территории будет придан новый статус.

пояснили в комитете.

Если территорию признают заповедной, то это будет способствовать сохранению и восстановлению природных комплексов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что власти Петербурга отказались выделять деньги на проектирование биатлонной трассы в заказнике "Щучье озеро".

Фото: комитет по природопользованию

Теги: заказник левашовский, заповедная территория
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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