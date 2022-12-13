Заказник "Левашовский" площадью 2,7 тыс. гектаров раскинется на 2 района в Петербурге

Общая площадь заповедных зон Петербурга увеличится практически в 1,5 раза и достигнет свыше 9 тыс. га.

В Северной столице готовятся к созданию крупнейшего в городе природного заказника "Левашовский", который займёт площадь в 2,7 тыс. и раскинется сразу на 2 района. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Проект поддержали в ходе рабочего заседания в городской администрации. Ожидается, что в результате появления заказника общая площадь заповедных зон Петербурга увеличится практически в 1,5 раза и достигнет свыше 9 тыс. га. На данный момент в городе насчитывается 16 заповедных территорий общей площадью 6,5 тыс. га.

В рамках заказника "Левашовский" будет осуществляться охрана 17-три видов животных и растений из Красной книги города. В зоне охраняемой территории растут ёлки, сосны, березы, осины, проживают лоси, ласки, норки, летучие мыши и редкие птицы. После завершения работ в заповеднике будет запрещено разведение огня, вырубка деревьев, скопление мусора и уничтожение животных.

Ранее мы сообщили о том, что НЭО ввёл первую очередь комплекса по переработке отходов в Петербурге.

Фото: Piter.TV