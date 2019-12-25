Жителям Ленобласти напомнили об ответственности за въезд на заповедные земли

Передвижение на автомобилях и квадроциклах вне дорог угрожает редким растениям, животным и структуре экосистем.

В Ленинградской области фиксируют рост нарушений природоохранного режима на заповедных территориях. Основное нарушение — проезд вне дорог общего пользования на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах. Передвижение вне дорог общего пользования на охраняемых землях стало заметной экологической проблемой для региона.

Вездеходная техника разрушает почву и растительность: глубокий протектор шин оставляет колеи, нарушая структуру плодородного слоя и провоцируя эрозию. Это негативно отражается на устойчивости экосистем и способствует загрязнению источников водоемов, а также изменению русел малых рек.

Это касается как автомобилей, так и квадроциклов с мотоциклами. Вездеходные транспортные средства могут проехать практически в любом месте, а потому и ущерб наносят немалый. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

Под колёсами транспортных средств гибнут растения, включая занесённые в Красную книгу, страдают животные и птицы. Кроме того, техника повреждает молодые деревья и вызывает беспокойство у диких животных.

По информации комитета по природным ресурсам Ленинградской области, с начала сезона в заповедных зонах фиксируется рост числа нарушений. Только за прошедшие выходные инспекторы остановили 82 нарушителя. Ведомство напомнило, что нахождение транспортных средств вне специально оборудованных дорог на особо охраняемых природных территориях запрещено и наказывается штрафами.

Ранее сообщалось, что суд вернул уборщице из Петербурга более 200 тыс. рублей за незаконное увольнение.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленинградской области