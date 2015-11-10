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Власти Петербурга отказались выделять деньги на проектирование биатлонной трассы в заказнике "Щучье озеро"
Сегодня, 11:47
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Власти Петербурга отказались выделять деньги на проектирование биатлонной трассы в заказнике "Щучье озеро"

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Прокуратура установила, что планируемое зонирование не будет соответствовать статусу заповедной зоны.

Власти Петербурга отказались финансировать работы по проектированию лыжно-биатлонного комплекса, который собирались построить на территории заказчика "Щучье озеро". Информацию Piter.tv подтвердили в пресс-службе комитета по строительству. 

Проект исключили из Адресной инвестиционной программы на 2023-2025 год. Как оказалось, прокладка трасс в этом заповеднике невозможна. Ранее это пытались доказать местные жители, которые протестовали против комплекса.

Претензии к городским властям предъявила прокуратура. 

Размещать инфраструктуру собирались вне границ заказника. Как объясняли в комитете по развитию физической культуры, "Щучье озеро" выбрали по той причине, что оно является "уникальным с точки зрения транспортной доступности, рельефа местности, ветровых нагрузок, наличия инженерных коммуникаций и не имеет альтернатив в границах Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Сохраним лес Зеленогорска и заказник Щучье озеро

Теги: биатлонная трасса, щучье озеро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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