Власти Петербурга отказались выделять деньги на проектирование биатлонной трассы в заказнике "Щучье озеро"

Прокуратура установила, что планируемое зонирование не будет соответствовать статусу заповедной зоны.

Власти Петербурга отказались финансировать работы по проектированию лыжно-биатлонного комплекса, который собирались построить на территории заказчика "Щучье озеро". Информацию Piter.tv подтвердили в пресс-службе комитета по строительству.

Проект исключили из Адресной инвестиционной программы на 2023-2025 год. Как оказалось, прокладка трасс в этом заповеднике невозможна. Ранее это пытались доказать местные жители, которые протестовали против комплекса.

Претензии к городским властям предъявила прокуратура.

Размещать инфраструктуру собирались вне границ заказника. Как объясняли в комитете по развитию физической культуры, "Щучье озеро" выбрали по той причине, что оно является "уникальным с точки зрения транспортной доступности, рельефа местности, ветровых нагрузок, наличия инженерных коммуникаций и не имеет альтернатив в границах Петербурга".

Фото: ВКонтакте / Сохраним лес Зеленогорска и заказник Щучье озеро