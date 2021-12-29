В Смольном объяснили, почему в "Озеро Щучье" решили построить лыжную трассы

По словам представителя "спортивного" комитета, городу нужна площадка для тренировок и проведения соревнований международного уровня.

Piter.TV узнал, как движется ситуация со строительством лыжно-биатлонного комплекса в Зеленогорске. Новость о появлении спортивного объекта вызвала недовольство у горожан, так как трасса затронет территорию заказника "Озеро Щучье". Кроме того, в середине января стало известно, что протяженность лыжных трасс хотят увеличить. Об этом сказал сотрудник ГКУ "Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга" Алексей Каширин во время прямой трансляции.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту, комитет по строительству ведет подготовку конкурсной документации по проектированию лыжно-биатлонного комплекса. На него выделят средства из бюджета Петербурга.

В комитете отметили, что с 1992 года в Петербурге дефицит лыжный инфраструктуры. У единственного Федерального лыжного учебно-тренировочного центра "Кавголово" есть ограничения пропускной способности. Кроме того, он не подходит для проведения международных соревнований. В связи с этим спортсмены вынуждены тренироваться в других субъектах РФ — Псковской, Нижегородской, Вологодской области, а также Белоруссии и Финляндии.

Это напрямую влияет на ухудшение результатов выступлений сборных команд Санкт-Петербурга. отметили в комитете.

Для трассы выбрали заказник, так как он является "уникальным с точки зрения транспортной доступности, рельефа местности, ветровых нагрузок, наличия инженерных коммуникаций и не имеет альтернатив в границах Петербурга", заявили в ведомстве. Размещение инфраструктуры планируется вне границ заказника.

В комитете напомнили, что обустройство лыжных трасс при создании природного заказника предусматривалось.

Жители опасаются, что строительство повлечет за собой вырубку леса и капитальное строительство, изменит ландшафт, а часть местности придется заасфальтировать.

Принимая во внимания всю важность Природного заказника с точки зрения экологии и сохранения природы при проектировании Объекта будут предприняты все необходимые меры по недопущению нанесения урона сложившейся экосистеме. комитет по физической культуре и спорту.

Конкретные даты реализации проекта пока не сообщались.

Фото: комитет по природопользованию