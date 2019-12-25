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От имени погибшего из Шушар на маркетплейсе заказали товаров на 100 тыс. рублей
Сегодня, 11:20
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От имени погибшего из Шушар на маркетплейсе заказали товаров на 100 тыс. рублей

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Товары забрали в пункте выдачи в Ломоносовском районе.

В Петербурге от имени мужчины, который скончался в феврале, на маркетплейсе заказали товаров на 100 тыс. рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 49-летний житель Шушар умер 16 февраля. Мать начала искать его только 21 марта, на следующий день ей выдали тело сына. Накануне женщина просматривала его компьютер и заметила, что 18 февраля с его аккаунта заказали два телевизора, спортивную сумку, шорты и часы. Товары забрали в пункте выдачи в Ломоносовском районе. 

Все обстоятельства случившегося выясняют следователи. 

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист ограбил велосипедиста на 48 тыс. рублей в Выборге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: кража, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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