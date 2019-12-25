От имени погибшего из Шушар на маркетплейсе заказали товаров на 100 тыс. рублей

Товары забрали в пункте выдачи в Ломоносовском районе.

В Петербурге от имени мужчины, который скончался в феврале, на маркетплейсе заказали товаров на 100 тыс. рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 49-летний житель Шушар умер 16 февраля. Мать начала искать его только 21 марта, на следующий день ей выдали тело сына. Накануне женщина просматривала его компьютер и заметила, что 18 февраля с его аккаунта заказали два телевизора, спортивную сумку, шорты и часы. Товары забрали в пункте выдачи в Ломоносовском районе.

Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивист ограбил велосипедиста на 48 тыс. рублей в Выборге. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)