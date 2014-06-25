Россияне до 4 сентября могут заказывать продукты домой с доставкой за рубль

Торговая сеть "Пятёрочка" продолжает работу над развитием собственного сервиса доставки. С начала 2023 года доставка стала доступна ещё в 330 населённых пунктах России.

В крупных городах с численностью населения от 1 млн человек чаще всего в доставке заказывают сахар, овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты), молоко, хлеб, бананы. Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки "Красная цена": яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу. В небольших городах и посёлках (население до 100 тысяч человек) спросом пользуются напитки, корм для кошек, детские смеси, чипсы, замороженные полуфабрикаты и колбасы.

Одним из действенных способов повышения лояльности покупателей стала акция "Доставка за рубль". Акция распространяется на заказы на сумму от 499 рублей и действует с 15 июня до 4 сентября.

Доставка продуктов на дом – это ключевой элемент комфорта. Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдалённых регионах. Промежуточные итоги "Доставки за рубль" показали, что с начала запуска акции нами было доставлено более 3 миллионов заказов. Денис Нуждин, руководитель маркетинга "Пятёрочка Доставка"

Ранее аналитики выяснили, в каких городах России покупают больше ЗОЖ-продуктов.

Фото: торговая сеть Пятёрочка