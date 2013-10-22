Аналитики выяснили, в каких городах России покупают больше ЗОЖ-продуктов

Всё больше россиян стараются следить за своим здоровьем, занимаются спортом и обращают особое внимание на выбор продуктов. Как показывают исследования, положительно относятся к здоровому питанию 79% россиян, а в той или иной степени следуют его принципам 68%.

Аналитики сервиса "Пятёрочка Доставка" проанализировали расходы россиян на ЗОЖ-продукты и выяснили, где их чаще заказывали с 1 января по 25 мая 2023 года, и что пользовалось большей популярностью. В корзину полезных продуктов попали: растительное молоко, цикорий, протеиновые батончики, полезные сладости, гречка, рис, фрукты, овощи, ягоды, кисломолочные продукты, куриная грудка и грудка индейки.

В топ регионов, где жители больше всего предпочитают полезные продукты, попали Татарстан, Свердловская, Воронежская, Ростовская и Нижегородская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В Татарстане местные жители купили более 140 тонн ЗОЖ-продуктов. Это примерно вдвое больше, чем в Свердловской (70 тонн) и Воронежской (65 тонн) областях, в 2,5 раза больше, чем в Ростовской области (55 тонн), и в 2,7 раза больше, чем в Нижегородской области (52 тонны). Средние еженедельные расходы жителей данных регионов на полезные продукты составили: в Татарстане – чуть больше 4 млн рублей, в Свердловской и Воронежской областях – 2-2,5 млн, в Ростовской и Нижегородской областях – в районе 1,6-1,7 млн.

Абсолютное лидерство по общему потреблению полезных продуктов досталось Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. В столице клиенты сервиса "Пятёрочка Доставка" заказали более 720 тонн продуктов для ПП-меню. Это в 1,5 раза больше, чем в Подмосковье (почти 490 тонн) и в два раза больше, чем в Санкт-Петербурге (340 тонн). За неделю, в среднем, москвичи заказывают полезные продукты на 25 млн рублей, жители Московской области – на 16 млн, жители Северной столицы – на 10 млн.

Из фруктов и овощей чаще всего заказывали бананы (их доставили почти 170 тонн), белокочанную капусту (130 тонн) и огурцы (почти 85 тонн).

Из бакалеи самые популярные продукты – это разновидности риса и гречки, причём на рис спрос был на 13% выше, чем на гречку.

Любят сторонники ЗОЖа и сладкое – батончики, печенье, фрукты и ягоды. В топе самых популярных сладостей оказались протеиновое печенье, батончики-мюсли с клубникой и батончики "Тирамису".

Кисломолочные продукты также являются обязательной составляющей здорового питания. Чаще всего в этой категории заказывали кефир (150 тонн), сметану (более 100 тонн), творог (около 70 тонн), ряженку (более 40 тонн) и тан, айран, каймак (12 тонн).

Вопреки стереотипам, ПП-меню – это не роскошь, доступная ограниченному числу людей. Питаться правильно сегодня может позволить себе абсолютно каждый. Ведь ЗОЖ-продукты – это в первую очередь привычные нам крупы, фрукты, овощи, то есть всё то, что мы привыкли видеть на полках Денис Нуждин, руководитель маркетинга сервиса "Пятёрочка Доставка"

Фото: Piter.tv