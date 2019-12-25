Петербуржцы наблюдали необычный закат в среду

Накануне вечером петербуржцы увидели красивый закат: "огненный" столб света поднимался от солнца. Такой оптический эффект получился из-за морозного инея, летающего в воздухе.

Явление солнечного столба вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Для некоторых открывшаяся картина показалась пугающей. Гало в Петербурге встречается нередко, иногда даже летом.

Чтоб снять солнце красиво на телефон – нажмите на солнце на экране и опустите ползунок яркости вниз, постарайтесь использовать увеличение при съемке как можно меньше, тогда фото получится не слишком светлым и более четким.

дали совет на будущее редакторы телеграм-канала "Астро Фото Болото Северные сияния в СПб и ЛО"