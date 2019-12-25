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Петербуржцы наблюдали необычный закат в среду
Сегодня, 12:30
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Петербуржцы наблюдали необычный закат в среду

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Снимками "огненного" светового столба очевидцы поделились в соцсетях.

Накануне вечером петербуржцы увидели красивый закат: "огненный" столб света поднимался от солнца. Такой оптический эффект получился из-за морозного инея, летающего в воздухе. 

Явление солнечного столба вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Для некоторых открывшаяся картина показалась пугающей. Гало в Петербурге встречается нередко, иногда даже летом.

Чтоб снять солнце красиво на телефон – нажмите на солнце на экране и опустите ползунок яркости вниз, постарайтесь использовать увеличение при съемке как можно меньше, тогда фото получится не слишком светлым и более четким.

дали совет на будущее редакторы телеграм-канала "Астро Фото Болото Северные сияния в СПб и ЛО"

Фото: Piter.tv, Астро Фото Болото Северные сияния в СПб и ЛО / Телеграм

Теги: закат, петербург, солнечное гало
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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