Петербуржцы заметили гало в небе над Петербургом

Во вторник, 20 апреля, петербуржцам повезло увидеть оптическую иллюзию – солнечное гало. Снимками природного явления горожане поделились на своих страничках в соцсетях.
Часто гало можно наблюдать зимой, благодаря кристаллам льда в облаках, весной причиной явления может послужить пыльца цветущих растений, а летом – туман.
Одна из петербурженок поделилась фото, на котором запечатлено Солнце, а рядом с ним – его небольшая копия.
Ранее мы писали, что ночью в небе над Ленобластью заметили лунное гало.
Фото: Вконтакте / Майя Фадеева
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