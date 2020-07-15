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Петербуржцы заметили гало в небе над Петербургом
Сегодня, 20:55
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smirenny

Петербуржцы заметили гало в небе над Петербургом

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Горожане делились фотографиями природного явления в социальных сетях.

Во вторник, 20 апреля, петербуржцам повезло увидеть оптическую иллюзию – солнечное гало. Снимками природного явления горожане поделились на своих страничках в соцсетях.

Часто гало можно наблюдать зимой, благодаря кристаллам льда в облаках, весной причиной явления может послужить пыльца цветущих растений, а летом – туман.

Одна из петербурженок поделилась фото, на котором запечатлено Солнце, а рядом с ним – его небольшая копия. 

Ранее мы писали, что ночью в небе над Ленобластью заметили лунное гало.

Фото: Вконтакте / Майя Фадеева

Теги: оптическая иллюзия, солнечное гало
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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