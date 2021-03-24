Ночью в небе над Ленобластью заметили лунное гало

Увидеть это природное явление, а тем более запечатлеть его на видео, считается большой удачей.

В ночь на 24 марта жители Ленобласти могли наблюдать редкое природное явление – лунное гало. Увидеть его, а тем более запечатлеть на видео, считается большой удачей.

Чаще всего гало появляется, когда свет отражают ледяные кристаллы в облаках на высоте до 10 км. Выглядит это как вторичное свечение вокруг источника света. Как правило, гало имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

Ранее мы писали, что 24 марта станет самым теплым днем в Петербурге с начала года.

Видео: Telegram / Астро Фото Болото