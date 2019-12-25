24 марта станет самым теплым днем в Петербурге с начала года

Температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов.

В среду, 24 марта, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться теплым сектором обширного циклона. Он станет причиной облачной с прояснениями, но сухой и ветреной погоды. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе составит +7…+9 градусов, в Ленобласти +5…+10. Таким образом, наступивший день станет самым теплым с начала года, отобрав первенство у 2 марта, когда было +5,1 градусов.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы слепили из снега Казанский собор в миниатюре.

Фото: Instagram / oleg_goiatla