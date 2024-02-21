В Петербурге продолжается весеннее потепление

В период 12-14 марта прогнозируются показатели, превышающие отмеченные ранее экстремумы температуры.

В Петербурге и Ленобласти продолжается процесс потепления, который стартовал 9 марта. Вчера в Лужском районе температура воздуха составила выше +11 градусов, рассказал синоптик Александр Колесов.

По словам специалиста, в городе такое потепление было в 2022 и 2024 годах. В 2015-м в течение пяти дней перекрывались экстремумы дневных температур, а в центре 17 марта отметили первые +15 градусов.

Сейчас устанавливается такая погода, что с юго-западными, а потом и с южными ветрами в наш регион приходит очень теплый воздух. В совокупности с солнечной погодой начнется значительный прогрев поверхности и повышение температуры воздуха от +7 гр. до +12 гр. Александр Колесов, синоптик

В Северной столице в период 12-14 марта прогнозируются показатели, превышающие отмеченные ранее экстремумы температуры.

Фото: Piter.TV