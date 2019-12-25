Петербуржцы слепили из снега Казанский собор в миниатюре

Высота фигуры составляет более 1 метра.

В Петербурге появилась интересная скульптура из снега. На Большой Конюшенной улице слепили Казанский собор в миниатюре. Высота фигуры составляет более 1 метра. Об этом пишут "Невские Новости".

Стоит отметить, что собор слеплен весьма мастерски. Проглядываются все детали исторического здания – из снега вылеплены колонны, купол, арки и прочие мелкие детали.

Увидеть Казанский собор в миниатюре может любой желающий. Однако следует помнить, что в ближайшие сутки в город придет потепление, и снежная скульптура может растаять.

Ранее в Петербурге пенсионер вылепил из снега Ростральную колонну.

Фото: "Невские Новости"