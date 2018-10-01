В Петербурге и Ленобласти завершается осенний сезон наблюдений за нерпами

Этой осенью эксперты зафиксировали снижение численности балтийских нерп в традиционных местах их отдыха перед зимним периодом.

Навигационный период 2024 года подходит к концу, завершая тем самым осенние наблюдения за популяцией балтийской нерпы. Как сообщил "Фонд друзей балтийской нерпы", организация больше не имеет возможности применять беспилотные аппараты для исследования животных ввиду изменения ряда обстоятельств.

В заявлении фонда отмечается, что несмотря на многолетнюю работу над системой дистанционного мониторинга, специалистам снова пришлось вернуться к традиционным методам наблюдения, таким как использование биноклей, зрительных труб и высокочувствительных камер, установленных на лодках, деревьях или скалистых берегах.

Кроме того, этой осенью эксперты зафиксировали снижение численности балтийских нерп в традиционных местах их отдыха перед зимним периодом. Предполагается, что причиной этому могло стать увеличение человеческого влияния на акваторию Финского залива со стороны России и Финляндии, вызывающее стресс у животных.

Специалисты также отметили, что им удалось обнаружить подходящие участки на Ладожском озере для строительства искусственных снежных укрытий. Один из таких участков находится на территории Ленинградской области, что упростит логистику волонтерских групп и позволит создать большее число снежных сооружений.