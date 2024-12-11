Камера запечатлела погоню лисы за зайцем в Ленобласти

В видеоловушку, установленную в лесу Приозерского района, попался заяц, который убегал от лисы.

Уникальные кадры погони лисы за зайцем попали в объектив фотоловушки в Приозерском районе Ленинградской области. Видеороликом поделился биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков в своем Telegram-канале.

На видео видно, как заяц, явно спасаясь от преследования, ненадолго останавливается на поляне, чтобы перевести дыхание, а затем снова убегает. Через несколько минут появляется лисица, обнюхивает территорию, замечает камеру, но вскоре продолжает охоту.

По словам Павла Глазкова, заяц смог перехитрить хищника и благополучно вернулся на поляну целым и невредимым:

"В мою видеоловушку попал заяц, который явно от кого-то убегал. На пару секунд остановился, отдышался, прислушался — и снова пустился наутёк. Не прошло и пары минут, как на поляне появилась лисица. Смог перехитрить противника. Пока он один, но совсем скоро зайцы начнут искать себе пару".

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Фото: Telegram-канал "Каждой твари по паре"