Сегодня, 14:51
Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция изъяла технику, с помощью которой компания сбрасывала мусор в карьер под Выборгом

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при утилизации отходов.

Правоохранители пресекли факт незаконного сброса строительного мусора в карьер в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщили в МВД России, в ходе его осмотра обнаружили бульдозер и три самосвала. Всю технику изъяли и арестовали. 

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при утилизации отходов. Тогда задержали пятерых человек из руководства компании-утилизатора. В настоящее время вновь устанавливаются все нарушители. 

Работа по выявлению и пресечению преступлений в сфере экологии и обращения с отходами продолжается. 

Пресс-служба МВД 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге при заводах создадут экотехнопарки для переработки отходов. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: выборгский район, строительный мусор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

