Полиция изъяла технику, с помощью которой компания сбрасывала мусор в карьер под Выборгом

Правоохранители пресекли факт незаконного сброса строительного мусора в карьер в Выборгском районе Ленобласти. Как сообщили в МВД России, в ходе его осмотра обнаружили бульдозер и три самосвала. Всю технику изъяли и арестовали.

По данному факту уже было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при утилизации отходов. Тогда задержали пятерых человек из руководства компании-утилизатора. В настоящее время вновь устанавливаются все нарушители.

Работа по выявлению и пресечению преступлений в сфере экологии и обращения с отходами продолжается. Пресс-служба МВД

