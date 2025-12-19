В Петербурге при заводах создадут экотехнопарки для переработки отходов

Город готовит новую модель обращения с мусором и вторсырьем.

В Санкт-Петербурге планируют формировать экотехнопарки рядом с комплексами по обработке и утилизации отходов, где смогут работать предприятия по глубокой переработке вторичных материалов. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников на пресс-конференции ТАСС.

По словам вице-губернатора, действующие и проектируемые комплексы по обработке и утилизации отходов включают не только сортировку, но и полноценную утилизацию. Органические фракции перерабатываются с получением технического грунта, который может использоваться для рекультивации нарушенных территорий, пересыпки полигонов и благоустройства.

Он также отметил, что на таких объектах формируются мощности по производству альтернативного топлива из отходов, которое применяется в энергетике и используется цементными предприятиями. По его словам, правительство Санкт-Петербурга уже видит потенциальных инвесторов, готовых участвовать в создании таких перерабатывающих предприятий. При этом по ряду фракций вторичных ресурсов переработка в городе уже налажена и не требует дополнительного строительства.

Алексей Корабельников напомнил, что на федеральном уровне поставлена задача по максимальной обработке отходов. Официальный целевой показатель составляет 25 процентов вторичной переработки, однако, по оценке городских властей, потенциал системы значительно выше.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)