В Петербурге задержан водитель КамАЗа, который сливал отходы в канализацию
Сегодня, 8:33
Мужчину доставили в отдел полиции.

Сотрудники "Водоканала" пресекли сброс отходов в канализацию в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили в предприятии. 

Нарушителем оказался водитель КамАЗа, его задержали на Октябрьской набережной, 112. К месту происшествия прибыли аварийная бригада и специалисты Дирекции природопользования "Водоканала" для отбора проб из колодца водоотведения и автоцистерны. Мужчину доставили в отдел полиции. 

Все сточные воды сети, в которую попали загрязнения, поступают на Северную станцию аэрации, где проходят полный цикл очистки. Сброс запрещенных веществ не представляет угрозы близлежащему водному объекту. 5 декабря бригада предприятия проведет гидродинамическую промывку системы водоотведения. 

Пресс-служба "Водоканала" 

Ранее мы рассказывали о том, что Росприроднадзор проводит проверку после жалоб жителей на засыпку Утки. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

