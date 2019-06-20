В Петербурге задержан водитель КамАЗа, который сливал отходы в канализацию

Мужчину доставили в отдел полиции.

Сотрудники "Водоканала" пресекли сброс отходов в канализацию в Невском районе Петербурга. Об этом сообщили в предприятии.

Нарушителем оказался водитель КамАЗа, его задержали на Октябрьской набережной, 112. К месту происшествия прибыли аварийная бригада и специалисты Дирекции природопользования "Водоканала" для отбора проб из колодца водоотведения и автоцистерны. Мужчину доставили в отдел полиции.

Все сточные воды сети, в которую попали загрязнения, поступают на Северную станцию аэрации, где проходят полный цикл очистки. Сброс запрещенных веществ не представляет угрозы близлежащему водному объекту. 5 декабря бригада предприятия проведет гидродинамическую промывку системы водоотведения. Пресс-служба "Водоканала"

Фото: пресс-служба "Водоканала"