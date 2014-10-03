Захарова объяснила, почему Россия не разделяет подходы, отраженные в проекте резолюции СБ ООН по климату

Представитель МИД считает, что соавторы документа заведомо шли на конфронтацию.

Россия совместно с Индией и Китаем не разделяет подходы, отраженные в предложенном Ирландией и Нигером проекте резолюции Совета Безопасности ООН по климату и безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 15 декабря.

По словам Захаровой, авторы проекта пытались закрепить "выходящую за пределы мандата Совета тематику климата и безопасности". В МИД считают, что страны заведомо шли на конфронтацию. Документ является неприемлемым более чем для 80 стран. Это вызывает сожаление, отметила представитель МИД. Захарова подчеркнула, что переговоры в Глазко в ноябре этого года при этом были успешно завершены.

Отмечаем отсутствие объективных научных данных о взаимосвязи климата и безопасности в том контексте, в котором это было сформулировано. Попытки наделить структуры миротворческих миссий ООН несвойственными им функциями без квалифицированный экспертизы мы в принципе считаем неконструктивными, даже скажу более, контрпродуктивными. Мария Захарова.

Россия продолжит бороться с изменения климата на профильных площадках, например, в формате Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Отметим, что Китай воздержался от голосования по резолюции, Индия выступила против. Так как Россия использовала право вето, документ не приняли.

Ранее свое мнение по предложенному документу выразил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Видео: МИД России