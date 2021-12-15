МИД: Россия разочарована решением Швейцарии выдать предпринимателя Владислава Клюшина США

Бизнесмен был задержан в Швейцарии в марте этого года.

Россия разочарована решением Швейцарии выдать США российского предпринимателя Владислава Клюшина. Об этом 16 декабря на брифинге сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Решение приняло швейцарское федеральное ведомство юстиции. По словам Захаровой, швейцарские правоохранительные структуры не учли доводы адвокатов бизнесмена о политической составляющей его дела и "безосновательно отклонили встречный запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче". Обвинения американской стороны она назвала "вызывающими большие сомнения".

Российское посольство поддерживает плотные контакты с адвокатами Владислава Клюшина в целях обеспечения соблюдения его прав, оказывает ему необходимую консульскую поддержку. Защита продолжит задействовать все предусмотренные швейцарским законодательством правовые возможности для воспрепятствования выдачи российского гражданина в США. Мария Захарова.

Предпринимателя задержали 21 марта в аэропорту города Сьон, он был вместе с семьей. Следствие полагает, что Клюшин управлял операцией российских спецслужб и имеет отношение к кибератакам на серверы партии Демократов США. Выдавать Клюшина России в Швейцарии отказались.

Видео: МИД России