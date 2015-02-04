Адвокат Владислава Клюшина раскрыл подробности обвинения его клиента.

Задержанного в Швейцарии россиянина подозревают во вмешательстве в выборы в США. По информации от источника британского издания The Times, речь идет о бизнесмене Владиславе Клюшине, которого поймали в марте текущего года. Адвокат россиянина Оливер Сирик сообщил прессе, что его клиента подозревают во вмешательстве в американские выборы 2016 года, после которых к власти пришел Дональд Трамп.

Следствие полагает, что Клюшин управлял операцией российских спецслужб и имеет отношение к кибератакам на серверы партии Демократов США. Гражданин РФ проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в инсайдерской торговле ценными бумагами вместе с соотечественником Иваном Ермаковым. Последнего Вашингтон считает представителем Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Сирик заметил, что Ермаков входит в руководство принадлежащей Клюшину IT-компании М13. Ему и еще 11 людям в 2018 году СШа предъявили обвинение в попытках давления на демократические американские процессы. Все лица находятся под санкциями.

Напомним, что Владислав Клюшин задержан 21 марта в аэропорту города Сьон. Он собирался вместе с семьей отдохнуть на курорте Церматт. В местной газете Matin Dimanche объяснили, что за океаном россиянину инкриминируют "хакерство против IBM, Tesla и других транснациональных компаний США. В СМИ добавили, что имеет место кража в размере более 10 млн долларов.

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