В феврале в Московском районе зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

В остальных районах уровень загрязнения оценивается как низкий.

Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге в феврале считается повышенный. К такому выводу пришли специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС" по итогам мониторинга.

Показатель, который должен быть ниже единицы, в последнем зимнем месяце был зафиксирован на уровне 1,2%. Наиболее всего воздух был загрязнен диоксидом азота. Загрязнение обнаружили в Московском районе. В остальных районах уровень загрязнения оценивался как низкий.

В целом по городу средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака, формальдегида, хлористого водорода, оксида углерода, фенола и диоксида серы были менее 1 ПДКс.с.

Ранее петербуржцам объяснили причины появления пыли на городских дорогах.

Фото: Piter.tv