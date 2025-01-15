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Жители Невского района добились установки очистных сооружений в кафе
Сегодня, 16:42
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Жители Невского района добились установки очистных сооружений в кафе

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Предприятие использовало установки, выбросы в воздух от которых беспокоили горожан.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку исполнения требований законодательства об охране окружающей среды по обращению. Одна из организаций на проспекте Пятилеток оказывает услуги в сфере питания населения. Предприятие использовало установки, выбросы в воздух от которых беспокоили горожан, сообщили в надзорном ведомстве 28 августа. 

Компания не оборудовала устройства очистки, не поставила установки на учет и не провела инвентаризацию выбросов. В результате рассмотрения представления нарушения устранили. Кафе поставило объект негативного воздействия на учет и оборудовало источник загрязнений очистными установками. 

Ранее мы рассказывали о том, что дроны-экологи протестировали на поиск нефти в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: загрязнение воздуха, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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