В Минусинске выявили четыре предприятия, загрязняющих воздух

Полиция возбудила уголовное дело за загрязнение атмосферы в Красноярском крае.

Российские правоохранительные органы на территории Красноярского края в городе Минусинске во время проверки выявтлт четыре местных предприятия, загрязняющих воздух. Специалисты указали на нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону. Оперативники указали, что речб идет о компании, которая занимается производством свинцовых грузов, объекте пищевой промышленности, лесоперерабатыввющем предприятии и фирме, обслуживающей электрические сети, тепловые сети, инфраструктуру водоснабжения.

Сотрудниками передвижной лаборатории были взяты пробы атмосферного воздуха, которые были направлены на исследования. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 251 УК РФ.

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Фото и видео: МВД 24