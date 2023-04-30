В Петербурге перед судом предстанет группа мошенников, продававших поддельные полисы ОСАГО

Жертвами мошенников стали 91 человек из разных регионов России, а сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.

Следователи завершили расследование крупного уголовного дела о мошенничестве в сфере страхования. Перед судом предстанут семь жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Казани, которые организовали схему по продаже фиктивных полисов ОСАГО. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как установило следствие, с августа 2022 года злоумышленники рассылали сообщения в мессенджерах, выдавая себя за представителей известной страховой компании. Они предлагали оформить ОСАГО со скидкой 15-20%, после чего запрашивали у клиентов персональные данные и информацию о транспортных средствах.

Далее автовладельцев перенаправляли на поддельный сайт, замаскированный под официальный ресурс страховой компании. Вместо полиса граждане скачивали вредоносное программное обеспечение, которое позволяло аферистам вмешиваться в процесс проверки документов. Введенные клиентами данные обманным путем попадали в систему мошенников, которая автоматически выдавала поддельное подтверждение подлинности полиса.

Преступная схема действовала до апреля 2023 года, когда сотрудников группировки задержали оперативники. По данным следствия, жертвами мошенников стали 91 человек из разных регионов России, а сумма ущерба составила более 7 миллионов рублей.

В ходе расследования обвиняемые добровольно возместили 6 миллионов рублей пострадавшим. Также суд арестовал их недвижимость и дорогостоящую технику на сумму 1,3 миллиона рублей.

Уголовное дело передано в Приморский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Всем фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных программ").

Фото и видео: МВД по СПб и ЛО