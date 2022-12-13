В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в продаже поддельных ОСАГО

Подозреваемые производили смс-рассылку в одном из мессенджеров. Они представлялись агентами известных компаний и предлагали оформить полис ОСАГО по цене на 15-20% ниже рыночной.

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в хищении денежных средств граждан под предлогом получения полиса ОСАГО по цене на 15-20% ниже рыночной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что подозреваемые производили смс-рассылку в одном из мессенджеров. Они представлялись агентами известных компаний и предлагали оформить полис ОСАГО по цене на 15-20% ниже рыночной. Если автовладельцы соглашались на сделку, мошенники запрашивали их паспортные данные, а также сведения о ТС и водительских правах. Затем потерпевшим предлагалось перейти по высланной в чат ссылке на якобы официальную интернет-страницу страховой компании. Данный сайт на деле являлся фишинговым, и автовладелец при переходе по ссылке скачивал вредоносное программное обеспечение. После получения необходимых данных злоумышленники осуществляли "отрисовку" страховых полисов, которые впоследствии направлялись заказчикам.

Чтобы обманутые граждане ничего не заподозрили, сообщники рекомендовали им указать реквизиты полученного документа в поисковой строке официального сайта страховой компании. Однако в момент получения запроса на поиск срабатывало вредоносное программное обеспечение, которое перенаправляло на сайт аферистов.

Подтверждено 11 фактов противоправной деятельности злоумышленников в отношении жителей Москвы, Петербурга, Уфы, Алтайского и Краснодарского краёв. Возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества.

Задержаны семеро подозреваемых. Среди них двое предполагаемых организаторов, разработчик вредоносного программного кода, ответственная за подготовку и заполнение подложных страховых бланков и трое менеджеров, которые общались с клиентами в чатах мессенджера и обналичивали денежные средства.

Во время обысков оперативниками была обнаружена база данных, содержащая сведения об изготовлении и сбыте около трех тысяч поддельных страховых полисов.

Ранее в Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров, наживавшихся на обмане очень пьяных посетителей. Жертвами становились состоятельные мужчины, уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под присмотром двух симпатичных "консуматорш".

Видео: МВД