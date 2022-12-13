В Петербурге полиция закрыла сеть ночных баров, наживавшихся на обмане очень пьяных посетителей

Жертвами становились состоятельные мужчины, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под присмотром двух симпатичных "консуматорш". Девушки находили потенциальных клиентов на соседних улицах или в других питейных заведениях, знакомились и приглашали продолжить общение в месте, в котором "они всегда отдыхают".

Полиция Петербурга закрыла сеть ночных баров, наживавшихся на обмане посетителей. Владелец заведений и автор преступной схемы арестован. Речь идёт о заведениях, которые находились на улице Рубинштейна, 28, Невском проспекте, 46, Казанской улице, 7. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Схема обмана оказалась не новой: 34-летний коммерсант создал сеть из трех ночных баров, чтобы красть деньги у сильно подвыпивших клиентов посредством предоставления многократно завышенных счетов за заказанную выпивку. Как установила полиция, иногда персонал даже не утруждал себя принятием заказа и списывал со счета клиента произвольные суммы.

Жертвами становились состоятельные мужчины, либо уже находящиеся в состоянии сильного алкогольного опьянения, либо готовые перейти в это состояние под присмотром двух симпатичных "консуматорш". Девушки находили потенциальных клиентов на соседних улицах или в других питейных заведениях, знакомились и приглашали продолжить общение в месте, в котором "они всегда отдыхают". Если мужчина соглашался, его приводили в один из баров. В процессе знакомства "консуматорша" должна была выяснить профессиональную принадлежность будущей жертвы. Существовало строгое правило: никаких журналистов, медийных личностей и сотрудников правоохранительных органов.

В случае "удачного исхода" "консуматоршам" полагалось 30% от похищенных у посетителя денежных средств. Остальная часть делилась между организатором и дежурной сменой персонала заведения.

В полиции Центрального района уже зарегистрированы 9 заявлений от обманутых посетителей ночных клубов. По ним возбуждены уголовные дела по статье 158 (кража) и статье 159 (мошенничество) УК РФ. Посещения баров всем потерпевшим обошлись почти в миллион рублей. Впрочем, по данным оперативников, обманутых может быть значительно больше.

Задержаны трое подозреваемых: организатор нелегального бизнеса и две сообщницы (21 и 23 лет), из числа управляющего персонала баров. Старшая из девушек помимо прямых управленческих функций была зарегистрирована еще и в качестве гендиректора бара на Невском проспекте.

По местам жительства задержанных и в помещениях баров изъяты банковские терминалы оплаты, чеки, кассовая документация, неучтенная "наличка" в сумме 300 тысяч рублей. Подозрение у оперативников вызвала и находящаяся в барах алкогольная продукция. Все заявители утверждали, что после её употребления даже в небольших дозах они переставали себя контролировать и входили в беспамятство. Из баров изъято 20 литров алкогольной продукции, большая часть которой не маркирована акцизными марками, либо вовсе не имеет этикеток. На улице Елизарова обнаружен склад, в котором хранилось еще 126,5 литра спиртосодержащей жидкости.

Организатор противоправной схемы заключен под стражу, одна из управляющих отпущена под подписку о невыезде, а вторая – под домашний арест. Расследование продолжается.

Консуматорши, они же промо-модели, они же промщицы – одна из самых обсуждаемых профессий Петербурга в последнее время. Корреспондентка Piter.TV поговорила с 20-летней студенткой, которая два месяца работала в Петербурге промщицей, раскручивая мужчин в барах на круглые суммы.

Видео: МВД