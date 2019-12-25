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Смольный: обращений о загрязнении на форту "Риф" в Кронштадте пока не поступало
Сегодня, 14:46
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nadezhda_sib

Смольный: обращений о загрязнении на форту "Риф" в Кронштадте пока не поступало

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Где именно обнаружили "зеленый берег" никто не сообщил.

Во время прогулки по форту "Риф" на острове Котлин петербурженка заметила загрязнение берега и мертвых моллюсков. Вода окрасилась в зеленый цвет.  Как узнал Piter.TV от пресс-службы комитета по природопользованию и охране окружающей среды, на поиск места и проверки направили специалистов, однако выявить причины загрязнения оказалось не так просто.

Да, направляли специалистов, но обращений к нам не поступало ― нет конкретного места и связи с очевидцем, искать крайне сложно ― территория значительная.

отметили в пресс-службе ведомства. 

Форт "Риф" является укреплением Кронштадтской крепости на острове Котлин. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи.

Фото: Марина Мацкевич

Теги: берег, загрязнение, форт риф, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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