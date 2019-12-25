Смольный: обращений о загрязнении на форту "Риф" в Кронштадте пока не поступало

Где именно обнаружили "зеленый берег" никто не сообщил.

Во время прогулки по форту "Риф" на острове Котлин петербурженка заметила загрязнение берега и мертвых моллюсков. Вода окрасилась в зеленый цвет. Как узнал Piter.TV от пресс-службы комитета по природопользованию и охране окружающей среды, на поиск места и проверки направили специалистов, однако выявить причины загрязнения оказалось не так просто.

Да, направляли специалистов, но обращений к нам не поступало ― нет конкретного места и связи с очевидцем, искать крайне сложно ― территория значительная. отметили в пресс-службе ведомства.

Форт "Риф" является укреплением Кронштадтской крепости на острове Котлин.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на фортах Кронштадта появятся тематические музеи.

Фото: Марина Мацкевич