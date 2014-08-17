  1. Главная
Котельная загрязнила ручей в Металлострое. Ущерб составил 1,7 млн рублей
Сегодня, 9:23
Экологические аварийные службы собрали свыше 59 тонн нефтеводяной смеси и более 1,8 тонны нефтесодержащих отходов.

Природоохранная прокуратура Петербурга провела проверку по факту загрязнения нефтепродуктами ручья, который расположен в Металлострое. Об этом рассказали 12 марта в надзорном ведомстве. 

Источником загрязнения стала котельная АО "ТЭК СПб", на ее территории проводились работы по реконструкции мазутохранилища. Экологические аварийные службы собрали свыше 59 тонн нефтеводяной смеси и более 1,8 тонны нефтесодержащих отходов. Общий ущерб составил 1,7 млн рублей. 

Природоохранный прокурор предъявил исковое заявление к акционерному обществу о возмещении причиненного вреда, требования удовлетворены. Денежные средства перечислены в городской бюджет. 

Ранее на Piter.TV: строительную компанию обязали ликвидировать нелегальную свалку во Всеволожском районе Ленобласти. На территории скопились доски, остатки керамической плитки, линолеум и прочие материалы. Организация своевременно выполнила требование контролирующих органов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: металлострой, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

