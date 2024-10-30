Стартует проект по восстановлению и строительству детских лагерей в Петербурге

Ежегодно Северная столица оплачивает 145 тыс. путевок.

Петербург приступает к проекту по восстановлению и строительству детских загородных лагерей. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства за 2024 год.

Ежегодно Северная столица оплачивает 145 тыс. путевок: полностью – для детей льготных категорий, частично – для детей работающих родителей. В прошлом году работали 263 школьных лагеря и 11 загородных.

Емкость городских лагерей мы увеличили в полтора раза – спрос на них сегодня полностью удовлетворен. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Для восстановления территорий отобрали 18 наиболее крупных участков.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация исторических школьных зданий продолжается в Петербурге. В настоящее время работают 76 школ, построенных до 1917 года.

Фото: Piter.TV