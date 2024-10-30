Стартует проект по восстановлению и строительству детских лагерей в Петербурге

Петербург приступает к проекту по восстановлению и строительству детских загородных лагерей. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства за 2024 год.
Ежегодно Северная столица оплачивает 145 тыс. путевок: полностью – для детей льготных категорий, частично – для детей работающих родителей. В прошлом году работали 263 школьных лагеря и 11 загородных.
Емкость городских лагерей мы увеличили в полтора раза – спрос на них сегодня полностью удовлетворен.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Для восстановления территорий отобрали 18 наиболее крупных участков.
Ранее мы сообщили о том, что реставрация исторических школьных зданий продолжается в Петербурге. В настоящее время работают 76 школ, построенных до 1917 года.
Фото: Piter.TV
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