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Стартует проект по восстановлению и строительству детских лагерей в Петербурге
Сегодня, 14:20
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Стартует проект по восстановлению и строительству детских лагерей в Петербурге

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Ежегодно Северная столица оплачивает 145 тыс. путевок.

Петербург приступает к проекту по восстановлению и строительству детских загородных лагерей. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе правительства за 2024 год. 

Ежегодно Северная столица оплачивает 145 тыс. путевок: полностью – для детей льготных категорий, частично – для детей работающих родителей. В прошлом году работали 263 школьных лагеря и 11 загородных. 

Емкость городских лагерей мы увеличили в полтора раза – спрос на них сегодня полностью удовлетворен. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Для восстановления территорий отобрали 18 наиболее крупных участков. 

Ранее мы сообщили о том, что реставрация исторических школьных зданий продолжается в Петербурге. В настоящее время работают 76 школ, построенных до 1917 года. 

Фото: Piter.TV 

Теги: детские лагеря, отдых детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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