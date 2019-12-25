Реставрация исторических школьных зданий продолжается в Петербурге

В настоящее время работают 76 школ, построенных до 1917 года.

В Петербурге продолжается реставрация исторических школьных зданий, заявил губернатор Александр Беглов в ходе выступления с ежегодным отчетом о работе городского правительства за 2024 год. Об этом пишет портал "Строительный Петербург".

По словам главы Северной столицы, чаще всего в таких зданиях расположены известные лицеи и гимназии с многолетними традициями и сильными коллективами педагогов. В настоящее время работают 76 школ, построенных до 1917 года.

Ярчайший пример восстановления – Лермонтовский лицей. В здании бывшего императорского кавалерийского училища теперь есть высокотехнологичные лаборатории, в новой части оборудованы спортивный комплекс и 25-метровый бассейн.

В этом году завершат реставрацию дополнительного корпуса Президентского физико-математического лицея №239.

Ранее на Piter.TV: в этом году ГАТИ Петербурга выдала свыше 600 ордеров на ремонт домов.

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