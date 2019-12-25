В Калининском районе загорелся светофор

В опоре полыхали электрооборудование и пластиковые элементы корпуса.

В Калининском районе днем 28 декабря произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных поступила на пульт спасателей в 15:27. Уточняется, что в опоре светофора полыхали электрооборудование и пластиковые элементы корпуса. Огонь потушили к 15:46.

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали горение 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в ангаре на Салова вспыхнул пожар.

Фото: Piter.TV