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В Калининском районе загорелся светофор
Сегодня, 15:59
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В Калининском районе загорелся светофор

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В опоре полыхали электрооборудование и пластиковые элементы корпуса.

В Калининском районе днем 28 декабря произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на перекрестке Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных поступила на пульт спасателей в 15:27. Уточняется, что в опоре светофора полыхали электрооборудование и пластиковые элементы корпуса. Огонь потушили к 15:46. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Ликвидировали горение 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в ангаре на Салова вспыхнул пожар. 

Фото: Piter.TV 

Теги: загорелся светофор, калининский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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