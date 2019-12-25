На территории Александро-Невской лавры вспыхнул ларек

Площадь горения составила 3 квадратных метра.

В пятницу, 21 февраля, в 10:01 поступило сообщение о возгорании на территории Александро-Невской лавры, расположенной по адресу: Центральный район, набережная реки Монастырки, дом 1А.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, огонь охватил торговый ларёк размером 2х6 метров, площадь горения составила 3 квадратных метра. Пожар был потушен в 10:18.

Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации пожара задействовали две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что из-за горевшего мусора в доме на Литейном проспекте эвакуировали 25 жильцов.

Фото: Piter.TV