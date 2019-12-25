На территории Александро-Невской лавры вспыхнул ларек

В пятницу, 21 февраля, в 10:01 поступило сообщение о возгорании на территории Александро-Невской лавры, расположенной по адресу: Центральный район, набережная реки Монастырки, дом 1А.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, огонь охватил торговый ларёк размером 2х6 метров, площадь горения составила 3 квадратных метра. Пожар был потушен в 10:18.
Информация о пострадавших отсутствует. Для ликвидации пожара задействовали две единицы техники и десять сотрудников МЧС.
Ранее мы сообщили о том, что из-за горевшего мусора в доме на Литейном проспекте эвакуировали 25 жильцов.
Фото: Piter.TV
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