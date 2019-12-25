Из-за горевшего мусора в доме на Литейном проспекте эвакуировали 25 жильцов

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Центральном районе ночью 21 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Литейном проспекте, 61, поступила на пульт спасателей в 03:46. На лестничной площадке дома полыхал мусор на 1 "квадрате". С огнем справились к 04:26.

Из опасной зоны эвакуировали 25 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух квартирах на улице Добровольцев случился пожар.

Фото: Piter.TV