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Из-за горевшего мусора в доме на Литейном проспекте эвакуировали 25 жильцов
Сегодня, 8:59
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Из-за горевшего мусора в доме на Литейном проспекте эвакуировали 25 жильцов

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Центральном районе ночью 21 февраля произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Литейном проспекте, 61, поступила на пульт спасателей в 03:46. На лестничной площадке дома полыхал мусор на 1 "квадрате". С огнем справились к 04:26. 

Из опасной зоны эвакуировали 25 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

Ранее мы рассказывали о том, что в двух квартирах на улице Добровольцев случился пожар. 

Фото: Piter.TV 

Теги: литейный проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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