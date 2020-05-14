Жительница Петербурга загорелась от плиты и умерла

Врачи установили диагноз: множественные ожоги лица, груди, живота и рук второй и третьей степеней тяжести, сильный ожоговый шок и отказ жизненно важных функций организма.

Женщина из Петербурга скончалась спустя неделю после трагического инцидента, произошедшего 20 апреля, пишет 78.ru.

Инцидент произошел в квартире дома № 25, корпус 1, расположенном на Тихорецком проспекте. По предварительным данным, 58-летняя жительница включила газовую плиту, однако огонь неожиданно перекинулся на её одежду, вызвав возгорание тела.

Пострадавшую экстренно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи установили диагноз: множественные ожоги лица, груди, живота и рук второй и третьей степеней тяжести, сильный ожоговый шок и отказ жизненно важных функций организма.

Несмотря на усилия медиков, состояние женщины оставалось критическим, и спустя семь дней она скончалась в медицинском учреждении.

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Фото: Piter.TV