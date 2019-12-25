Подростки подрались у фастфуда на Ключевой. Пострадали двое

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку видеозаписей камер наблюдения для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Вечером 27 апреля, примерно в 18:33, очевидцы уведомили сотрудников полиции Калининского района о произошедшем инциденте возле заведения общественного питания на Ключевой улице. По предварительной информации, причиной обращения стало столкновение между несколькими подростками в возрасте от 16 до 18 лет, в ходе которого было использовано средство самообороны — распылён газовый баллончик. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Позднее, недалеко от дома №65 на улице Металлистов, правоохранительные органы задержали 14-летнюю школьницу. Потерпевшими признаны два несовершеннолетних жителя Петербурга: 15-летний юноша поступил в медицинское учреждение с диагнозом "химический ожог первой степени роговицы и конъюнктивы левого глаза, а 14-летняя девушка обратилась за медицинской помощью вследствие ушибов и царапин на лице.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку видеозаписей камер наблюдения для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина привел в клинику дочерей с гниющими ногами, ожогами и без пальца на руке.

Фото: Piter.TV